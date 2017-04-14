Вердикт вынесен: Юлии Самойловой на Евровидении не будет

Три недели Европейский вещательный союз (ЕВС) боролся с представителями Украины касательно выступления Юлии Самойловой на «Евровидении-2017». К сожалению, положительных результатов добиться не удалось.

Еще в марте разгорелся скандал из-за того, что украинская сторона запретила представительнице России въезд на территорию страны. Поводом для запрета стали гастроли певицы в Керчи. В 2015 году она выступила на фестивале «Мир спорта и добра». По утверждению службы безопасности Украины, она находилась на территории Крыма без необходимых документов, следовательно нарушали закон, а «закон должен быть один для всех», — заявил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

Парадоксально, но недавно коллектив «Comedy woman» давал концерт в Киеве, а незадолго до этого они были на гастролях в Крыму, и въезжали на территорию полуострова тоже не через Украину, однако на них «один для всех закон», по всей видимости, не распространяется.

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Украина предоставила для России два варианта решения проблемы: замену участника или выступление «удаленно». Оба варианта, без сомнений, были отвергнуты. ЕВС, в свою очередь, имел право перенести конкурс на территорию другого государства, однако никаких действий с их стороны не последовало.

Европа просто осудила поведение со стороны Украины. Представители ЕВС заявили, что запрет на въезд участника какой-либо из стран является прямым нарушением принципов конкурса по сближению народов и дружескому соревнованию.

Сама певица расстроена таким решением, но падать духом не собирается. В интервью РИА Новости она отметила, что выступление на конкурсе было ее мечтой и она до последнего надеялась, что ситуация разрешится в ее пользу. Кроме того она добавила, что Евровидение еще будет в ее жизни.

А в ответ на действия Киева, первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017». Кроме того, представители телеканала заявили, что в будущем году Юлия Самойлова сможет представить Россию в песенном конкурсе на территории другого государства.



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