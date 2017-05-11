Верные солдаты Родины: Отечественная война 1812 года

В этом году в России будут отмечать великую дату – 205-летие Отечественной войны 1812 года. События того времени, грандиозные, значимые, оставили глубокий след в истории России. Это время неудач и триумфов, время героическое и трагическое.

25 апреля библиотека-филиал №3 им. Н. Островского совместно с библиотекой №4 им. Е. Исаева (г. Воронеж) провела устный журнал «Да, были люди в наше время: участники Отечественной войны 1812 года».

В онлайн-встрече приняли участие учащиеся 9 класса МБОУ г. Керчи РК «Школа №13» и учащиеся 10 «А» класса МБОУ СОШ с УИОП №8 г. Воронежа.

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Мероприятие было посвящено участникам войны 1812 года, чьи имена связаны с Керчью и Воронежем.

Главный библиотекарь библиотеки-филиала №3 им. Н. Островского В.В. Ардемасова рассказала об участнике Отечественной войны 1812 года, керченском градоначальнике И.А. Стемпковском. Иван Алексеевич ярко проявил себя и в военной службе, и в политике, и умении управлять городом, и в своем хобби — археологии. Под руководством Стемпковского неблагоустроенный маленький поселок, превратился в прекрасный городок, а жители получили внимательного и небезразличного к их проблемам градоначальника. Керчане и по сей день чтут память И.А. Стемпковского.

Неразрывно связано с Керчью имя Ликурга Кацониса, который во время Отечественной войны 1812 года отличился в бою при Устьчичуге. За мужество и храбрость, проявленные в боях, он был награжден бронзовой медалью «В память 1812 года», серебряный медалью «За взятие Парижа». Ликург Кационис активно участвовал в восстановлении разрушенного и разграбленного города и порта после Крымской войны, проявлял постоянную заботу о жителях Керчи, понесших огромные потери. Своей порядочностью и вниманием к людям грек-полковник заслужил высокий авторитет, стал весьма известным и почитаемым человеком не только в Керчи, но и в Крыму.

Из рассказа ведущей гости мероприятия узнали о том, что единственно сохранившееся в Керчи захоронение участника Отечественной войны 1812 г.- саркофаг у церкви Святого Иоанна Предтечи, где лежит прах керченского гражданина, грека Луки Евстафьевича Посполитаки. В ходе реконструкции центральной площади города во второй половине 60-х гг. XX в. надгробие не тронули в связи с тем, что Лука Евстафьевич был участником Отечественной войны 1812 г. и «освободительной войны в Крыму».

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На одном из керченских кладбищ был похоронен и участник Отечественной войны 1812г. генерал от артиллерии Кошкин Филипп Герасимович. Библиотекарь рассказала и об участии в Отечественной войне четырех конно-татарских полков.

Заведующая библиотекой №4 им. Е.Исаева Елена Александровна Меркулова рассказала о таких известных воронежцах как полковник Я.М.Старков, капитан И.С.Мягков, генерал-майор Д.И. Халютин, а также о знаменитом мемориальном Терновом кладбище, где покоится их прах. Учащиеся 10 «А» класса МБОУ СОШ с УИОП №8 рассказали о крымчанине – генерале от инфантерии, командире 3-го пехотного корпуса 2-й армии А.Я. Рудзевиче.

Мероприятие сопровождалось слайд презентацией «Мы для Родины просто солдаты».

Участники онлайн-встречи узнали много нового, прониклись гордостью и уважением к своим соотечественникам — участникам Отечественной войны 1812 года, которые самоотверженно сражались за свою Родину.

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Текст и фото: Попова Людмила

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