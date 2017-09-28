Верный диагноз? МРТ справится с задачей

С каждым годом благодаря техническому развитию медицины появляются современные методы исследования, отличающиеся высокой точностью и эффективностью. Медики получают возможность более точно установить диагноз и назначить нужную схему лечения. Один из способов узнать, что не так с нашим организмом — МРТ, магнитно-резонансная томография.

Зачем и как ее делают — в нашем материале.

В практике врача все чаще встречаются случаи, когда без этого исследования обойтись практически невозможно. МРТ относится к наиболее точным методам исследования, позволяющим увидеть структурные нарушения в любом участке организма: позвоночнике, внутренних органах, головном и спинном мозге, суставах и т.д. Поэтому томография получила такое широкое распространение в диагностике различных заболеваний.

В ходе магнитно-резонансной томографии происходит послойное сканирование области исследования. На каждом из полученных снимков одновременно визуализируются костные структуры, мягкие ткани, кровеносные сосуды и нервы, давая полную картину о состоянии здоровья исследуемого участка или организма в целом. Это является ключевым отличием МРТ от других методов диагностики — рентгеновского, ультразвукового и компьютерной томографии.

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Примечательно, что высококачественные снимки при проведении МРТ могут делаться в любых проекциях, позволяя врачу осмотреть необходимую область с нужного ракурса, в особенно важно в онкологической практике.

Также важно отметить, что магнитно-резонансная томография не оказывает никакого негативного влияния на организм человека или течение заболевания и может проводиться без риска для здоровья и взрослым и детям так часто, как этого требует лечащий врач.

Совершенно очевидно, что МРТ показана тем, кто уже ощутил на себе симптомы болезни, и проведение исследования необходимо для точного установления диагноза, для отслеживания динамики течения болезни, развития патологии либо исключения подозрений, которые могут возникнуть у лечащего врача.

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Но имеет ли смысл проходить МРТ исследования людям здоровым, не ощущающим никакого дискомфорта или недомогания? Ответ на этот вопрос однозначный — стоит!

Во-первых, течение и развитие целого ряда заболеваний, в том числе и опасных, на ранних стадиях проходит незаметно. А ведь именно в этот период лечение любой болезни, каким бы ни был диагноз, наиболее эффективно.

Во-вторых, Вы решили начать вести активный образ жизни: спорт, туризм и активный отдых, а ваш организм может оказаться не готов к повышенным физическим нагрузкам. Необходимо проверить состояние своего позвоночника и суставов, чтобы избежать негативных последствий и вместо ожидаемого прилива жизненных сил не оказаться на больничной койке.

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