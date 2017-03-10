Весенняя встреча творческих людей

В Керчи пройдет встреча творческой интеллегенции города. В рамках мероприятия присутствующие смогут насладиться вокалом и поэзией.

С декабря 2016 года в отделе абонемент центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского регулярно проходят творческие встречи, где читаются стихи и исполняются песни. Организатором этих встреч и основным их участником является Дмитрий Буток — керчанин, художник, поэт и автор-исполнитель песен. Часть встреч приурочены ко Дню рождения того или иного композитора, где исполняются песни известного именинника. Также, проходят концерты авторского творчества Дмитрия.

12 марта 2017 года в 15:00 состоится встреча, посвящённая весне. Любой керчанин или гость города может прочитать любимые стихи, почитать любимые отрывки прозы, спеть песни под аккомпанемент гитары или фортепиано, художники могут продемонстрировать свои картины и любой присутствующий может рассказать о своих увлечениях. Приветствуется авторское творчество. Обозначены основные темы встречи: весна, любовь, природа и экология. Основная цель мероприятия: узнать больше друг о друге, а также, культурно и душевно провести время.



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