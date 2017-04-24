Весна начнется со среды

Разыгравшаяся непогода, и южный циклон, проходящий через Крым, идут на спад. Сегодня и завтра синоптики обещают сырую погоду, однако температура воздуха начнет повышаться, а и ветер пойдет на спад.

Сегодня синоптики обещают до 9 градусов тепла, ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду. Завтра температура воздуха поднимется до 13 градусов, ветер преимущественно западный, порывами до 8 метров в секунду, – передает gismeteo.ru.

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Однако дожди, льющие без перерыва уже несколько дней, не прошли без последствий. Так, МЧС Крыма сообщает о том, что сегодня в реках полуострова ожидается подъем уровня воды от 0,5 до 1 метра, в связи со сбросами воды из переполненных водохранилищ без достижения опасных отметок.

Ясная погода установится в среду, 26 апреля. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры и отсутствие осадков.

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