Весна в Керчи: почему не стоит сидеть дома

Весна — сказочное время года. Это период, когда застывшая и спящая после зимы природа просыпается и демонстрирует буйство красок, звуков и запахов.

Учёные говорят, что именно весной люди чувствую себя намного счастливее и радостнее, чем обычно. Ведь зимние холода, голые деревья и недостаток солнца утомляют людей. Поэтому весной с пробуждением природы, пробуждается и хорошее настроение.

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Весна в Керчи также прекрасна. Тёплая погода и ласковое солнце — отличная возможность неспешно прогуляться по набережной, покормить лебедей и голубей, вдохнуть ненавязчивый аромат цветущих деревьев и просто отдохнуть от будничной суеты.

Фотографиями весенней Керчи поделилась с редакцией KerchINFO.com постоянная читательница Людмила Бахарева.



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