ВЕСНА, время ответственное и нелегкое! Готовимся к лету вместе с командой GO!SPORT

Скажем «НЕТ» страхам перед летним гардеробом!

Динамичные тренировки на САЙКЛАХ с Денисом Митенковым

Велоспорт является доступным для людей абсолютно всех возрастов. Но, к сожалению,­ не у всех есть возможность купить велосипед и найти место для его хранения. Также проблематично совершать постоянные поездки,­ так как наша погода непредсказуема. Поэтому для поклонниц велотренировок мы возобновляем групповые занятия направления САЙКЛИНГ (групповые занятия на велотренажёрах) с Денисом Митенковым.

Уникальность данных занятий состоит в том, что во время тренировки Вы не только имитируете езду на велосипеде, но и занимаетесь силовыми упражнениями , и всё это происходит под приятную бодрящую музыку и под руководством опытного тренера. Плюс ещё в том, что сайклинг – это работа в команде, где присутствует дух соперничества, где каждый хочет добиться успехов, а это дополнительный стимул к хорошим результатам.

Разовые занятия по ВТОРНИКАМ в 19:00.

Стоимость посещения — 350 р, при наличии абонемента — 250 р.

Решили пойти в тренажерный зал? А у нас есть предложение!

Услуга «Составление Программы Тренировки»

Приходя в тренажерный зал, мы не всегда решаемся прибегнуть к услугам персонального тренера, который бы направлял и помогал нам в достижении цели. Однако для правильного старта и результативного процесса без помощи профессионала никак не обойтись. На этот случай мы предлагаем услугу «Составление Программы Тренировки» стоимостью 500 р.

Для Вас персонально, учитывая Ваши пожелания и возможности, один из наших тренеров напишет уникальную, а самое главное правильную в отношении нагрузки программу, следуя которой Ваше тело не будет сопротивляться процессу.

Новичкам нашего клуба мы настоятельно рекомендуем первые 3 тренировки пройти под руководством инструктора.

Оздоровительная Гимнастика для Дам Элегантного Возраста

К сожалению, для многих представительниц золотого поколения спорт уходит на второй план. А ведь жизнь только начинается!

Физические упражнения и умеренные нагрузки играют важнейшую роль в жизни каждого человека. Это профилактика различных заболеваний, укрепление иммунной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение физической формы, а также поднятие настроения, жизненного тонуса, возможность приобрести новые знакомства и общение с единомышленниками.

Жизнь — это движение! Вот девиз главного пропагандиста здорового образа жизни, тренера Людмилы Горловой, которая взяла под свое руководство проведения «оздоровительной гимнастики для дам элегантного возраста» (55+).

Абонемент в группу данного направления может стать прекрасным подарком для Ваших родных. Позаботьтесь о своих близких!

График занятий: ПН, СР, ПТ в 15:00 (длительность тренировки 40 мин).

Стоимость абонемента на 12 занятий — 1200 р (разовое посещение — 150 р,

при наличии абонемента — 100 р).

Сбалансированное Питание «ЛЕГКО»: доставка на каждый день

Спорт — это лишь 20% от желаемого результата. 80% успеха зависит от Вашего питания.

Больше не нужно заниматься подсчетом калорий и составлять для себя ежедневный рацион. Оставьте эту заботу команде кафе «Вкус Жизни».

Меню сбалансированного питания «Легко» было разработано совместно с диетологом для тех, кто хочет правильно и разнообразно питаться, стремится скорректировать свой вес или увеличить мышечную массу. Проект одобрен Федерацией Бодибилдинга Республики Крым.

На выбор предлагается три варианта меню в зависимости от необходимой Вам суточной нормы потребления килокалорий: 1500 ккал, 2000 ккал и 2500 ккал.

Ежедневный рацион разделён на 5 приёмов пищи: завтрак, перекус 1, обед, перекус 2, ужин.

Меню можно посмотреть в наших группах в VK (https://vk.com/album-94699451_242011081) и Facebook (https://www.facebook.com/pg/go.sport.kerch/photos/?tab=album&album_id=1257616414275531).

Условия доставки:

— заказы на будущий день принимаются ежедневно до 15:00;

— доставка по адресам осуществляется после 21:00;

— Вы можете заказать доставку сбалансированного питания как на один день, так и на всю неделю;

— номер доставки +7(978) 83 59 444.

Питаться вкусно и полезно — ЛЕГКО!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7-978-740-999-8

Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.

График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.

МЫ В ВКОНТАКТЕ: vk.com/go.sport.kerch

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