Весной в Крыму начнут строить вертолётную базу

Этой весной в Крыму планируют начать строительство частного вертодрома. База авиатранспорта будет располагаться в Белогорском районе, в селе Ароматное.

Как сообщил на своей странице социальной сети Facebook генеральный директор крымской транспортно-логистической компании «Пилот» Антон ЗАВОДИЛЕНКО, для полуострова это уникальный проект: «На подготовку и согласование аэронавигационного паспорта понадобился почти год работы. Документ представляет собой толстую папку с картами и схемами посадки, розой ветров, рельефом местности, в документах даже учтены такие параметры как сезонное направление миграции птиц».

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Вертолётная база, по словам директора компании, помимо площадок для взлёта и посадки будет включать в себя также ангары для вертолётов, ремонтно-технические помещения, отель и ресторан. Зимой в компании обсуждались варианты привлечения частных вертолётов к местам дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, этой осенью на полуострове возобновила работу санавиация. Судя по итогам трёхмесячной работы вертолёта «скорой помощи» – такой вид медицинской помощи – востребован и нужен.



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