Ветер взволнует Керченский пролив: паромная переправа может остановиться

Керченская паромная переправа снова может остановить свою работу из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Морской дирекции».
«С вечера 17 и до второй половины дня 18 января прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 25 м/с» – говорится в сообщении.
Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов.
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Пассажирам рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу с учетом данного прогноза, а также знакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте оператора паромной переправы или по номеру телефона 8 (989) 299 42 60
Напомним, этой прошлой неделе переправа не работала более двух дней.
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