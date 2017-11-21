Ветеран ВОВ Буханцов Виктор Иванович отпраздновал 90-летие

18 ноября свой 90-й юбилей отметил житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, офицер в отставке Буханцов Виктор Иванович.

В рамках совместного с партией «Единая Россия» проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина пришли депутат Керченского городского совета Шпехт Павел Юрьевич, заведующая отделением No 2 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Туркина Татьяна Михайловна и социальный работник Акульшина Виктория Анатольевна. В теплой душевной обстановке Павел Юрьевич выразил благодарность за труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время, пожелал крепкого здоровья и счастья. Татьяна Михайловна зачитала и вручила персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Виктор Иванович родился 18 ноября 1927 года в поселке Аджимушкай, в многодетной семье председателя колхоза и домохозяйки. Там же пошел в первый класс. В десятилетнем возрасте с родными уехал во Владивосток. Путь пролегал через Москву – впечатления, полученные от столицы, навсегда запали в душу мальчика. На Дальнем Востоке отец Виктора два года работал начальником рыбного промысла. В 1939 году семья вернулась на постоянное место жительства в г.Керчь.

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Великая Отечественная война застала Виктора Ивановича в Казахстане, куда его забрал родной дядя после смерти матери. Именно там он начал свою трудовую деятельность – трудился рабочим сцены Театра имени Моссовета, в стенах которого юноше посчастливилось познакомиться с известной актрисой Верой Марецкой.

В 1943 году 16- летним юношей поступил в Ташкентское суворовское училище. После его окончания стал курсантом Московского пограничного училища, которое закончил с красным дипломом.

За успехи в учебе Виктору Ивановичу предоставили право выбрать место службы, и он принял решение отправиться на восток страны. Так он оказался на Сахалине, за добросовестное исполнение служебных обязанностей был награжден медалью «За боевые заслуги». На Сахалине встретил свою вторую половинку – жену Дину Гареевну. Супруги идут по жизни рука об руку уже 67 лет. Воспитали сына и дочь.

В 1953 году Виктора Ивановича перевели служить в Литву, позже – в Азербайджан. Куда бы ни забрасывала судьба, вся его служба была связана с обеспечением безопасности людей. Завершил службу по медицинским показаниям в Наушках, на границе с Монголией.

По возвращению в г. Керчь Виктор Иванович до 2003 года работал в штабе гражданской обороны по оперативной работе.

Сейчас Виктор Иванович находится на заслуженном отдыхе, окружен вниманием и заботой со стороны детей, внуков и правнучки.

Виктор Иванович выразил благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

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