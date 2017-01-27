Крымские власти увеличили в два раза социальные выплаты ветеранам и труженикам тыла.

Властями Крыма были внесён ряд поправок в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории республики Крым». Одним из таких изменений было решение об удвоении ежемесячных пособий ветеранам и узникам концлагерей.

Раннее соцвыплата составляла 500 рублей, теперь она увеличена до одной тысячи.

Для выплат социальных пособий крымчанам было выделено 8,6 млрд рублей. Выплаты из местного бюджета получат почти тридцать тысяч жителей Крыма.

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Как заявила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, свои выплаты получат ветераны Великой Отечественной Войны, которые не вошли в список федеральных льготников. В их число войдут достигшие совершеннолетия узники концлагерей, участники военных действий и члены семей погибших, которые не получают федеральные доплаты.

Изменение по поводу увеличения выплат в данном законе было предложено главой республики Сергеем Аксёновым и одобрено Минтрудом РФ.

Удвоенные выплаты, в том числе и за январь, все ветераны смогут получить уже в феврале 2017 года.

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