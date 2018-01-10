Ветераны футбола сразятся в турнире

В эти выходные керченские ветераны футбола проведут турнир «Рожественские встречи». Среди участников команда «Океан», завода «Залив» и «Войковец». Все желающие могут посмотреть игру и поболеть за команды.

13 января в санатории Москва пройдет турнир среди ветеранов 35+ «Рождественские встречи». Игра начнется в 18:00. В турнире примут участие 4 команды.

Среди игроков главный тренер ФК «Океан» Сергей ЕСИН. В качестве игрока за «Океан» приглашен и глава администрации Сергей БОРОЗДИН.

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В каждой команде будет по 6 человек. Игры пройдут в 2 тайма по 15 минут.

Все желающие могут посмотреть на игру керченских футболистов.



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