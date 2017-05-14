Вид с Митридата: Керченский мост и любимая Керчь

Керчь можно либо любить, либо никогда тут не быть. Пусть наш город небольшой, но в нем есть особенный шарм, который не оставит никого равнодушным.
Особенным местом в городе, даже его визитной карточкой является гора Митридат. Отсюда не только началась многовековая история Керчи, но и открывается неповторимый вид на город.
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Митридат – место, где в Керчи пересекаются все три времени: прошлое, настоящее и будущее.
Прошлое – это раскопки античного городища Пантикапей на склонах горы, настоящее – спальные районы Керчи, которые наполнены духом жителей, морской пейзаж, завораживающий взгляд и будущее – строящийся Керченский мост.
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Если вы только приехали в Керчь или вернулись после длительной разлуки, вершина горы Митридат – место, куда нужно направиться в первую очередь.
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