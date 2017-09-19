Видео аварии на трассе Керчь-Феодосия

Как сообщают в ГИБДД по Республике Крым: 16 сентября 2017 года предположительно в 17:30 водитель автомобиля ВАЗ-2115, 1990 г.р., двигаясь по а/д граница Украины –Джанкой –Феодосия –Керчь, со стороны г. Феодосии в направлении г. Керчь, на 373 км. 600 м. допустил столкновение с грузовым автомобилем Вольво, под управлением водителя 1982 г.р., который двигался во встречном направлении.

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При ДТП пострадали: Водитель автомобиля ВАЗ-2115. Диагноз: закрытый перелом средней трети левого плеча, перелом одиннадцатого ребра справа, травматический шок первой степени. Пассажир автомобиля ВАЗ-2115 – смертельно травмирован.

Автор видео пишет следующее: «Водитель мотоцикла даже не соизволил остановится, водитель и пассажир автомобиля скончались в больнице, через несколько часов. На виде не удается рассмотреть номер мотоциклиста, если кто нибудь умеет обращаться с видео, и сможет прочитать гос номер мотоцикла, буду благодарен. Копия видео передана в полицию пгт Ленино».