Видео будущей трассы Дубки-Левадки

Институт дорожно-мостового проектирования, который занимается проектом строительства обхода Керчи и Феодосии, разместил в сети подробное видео проектировки трассы Дубки-Левадки. Четырёхполосная дорога позволит автомобилистам объезжать Симферополь, в следствие чего, в городе снизится поток машин и улучшится экологическая ситуация.

Сегодня транзитный транспорт, который направляется через Симферополь в Керчь или Севастополь, курсирует по основным магистралям города, создавая пробки на дорогах столицы региона.

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Ролик ярко визиализирует, где будет проходить трасса, а для тех кто разбирается в технических показателях — есть развёрнутое описание, из каких материалов её построят, сколько будет съездов и путепроводов.

Также известно, что в проекте планировки организации маршрутов общественного пассажирского транспорта реконструируют уже существующие и построят новые автобусные остановки с переходно-скоростными полосами торможения и разгона, карманами, остановочными и посадочными площадками, автопавильонами, тротуарами и пешеходными дорожками в зоне влияния автомобильной дороги.

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