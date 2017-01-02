Домой Видео Видео со стройки моста в Крым январь 2017 ВидеоГлавные новостиЛента новостейКерченский мост Видео со стройки моста в Крым январь 2017 02.01.2017 Строителям Керченского оста тоже нужен отдых. С 30 декабря по 4 января на строительстве моста в Крым «Новогодние каникулы». Самое время сделать паузу и подвести итоги за 2016 год, сделано не мало. Строительство Керченского моста январь 2017 Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях! СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Главные новости Первый репортаж о строительстве Керченского моста в 2017 году Керченский мост Строители Керченского моста посадили и украсили новогоднюю елку на берегу моря Видео Насколько керчане готовы к празднованию Нового года? Керченский мост В Керчи ищут собственников земельных участков Видео Праздник зажжения огней на главной ёлке (видео) Главные новости Фото и видео Керченского моста сегодня, 23 декабря