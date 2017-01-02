Строителям Керченского оста тоже нужен отдых. С 30 декабря по 4 января на строительстве моста в Крым «Новогодние каникулы».

Самое время сделать паузу и подвести итоги за 2016 год, сделано не мало.

Строительство Керченского моста январь 2017

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