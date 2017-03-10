«Вилла Дана»: вечеринка в стиле «PIN AP»

Наверняка, не ошибемся, если скажем, что для удачного проведения любого мероприятия нужны три составляющие:

яркая атмосфера, идеальное обслуживание и замечательная кухня

Пазл идеально сложится, если эти выходные вы проведете вместе с нами в стенах «Вилла Дана». Меню подбирается даже для самых привередливых гурманов, антураж и сервировка европейского уровня, обслуживание — без суеты и пауз.

«Вилла Дана» — прекрасное настроение в праздники и будни!

1 АПРЕЛЯ, 7 АПРЕЛЯ, 28 АПРЕЛЯ. НАЧАЛО В 19.00

Как найти «Вилла Дана»:

пос.Героевское, ул. Галины Петровой 23б

Тел. для бронирования +79788165550

Ведущая вечеринки в стиле «PIN AP»

ЕЛЕНА МИХАЙЛЕНКО