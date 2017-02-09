Отдых на берегу моря, Проведение дней рождений, свадеб, банкетов! Все включено. Акция действительна до 30 мая 2017г.

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВА?

Доверьте свои заботы мини пансионату Вилла «Дана»!

С 1 АПРЕЛЯ

Организуйте свой банкет на сумму 2500 руб. на персону — получите возможность размещения в номерах в подарок для всех участников!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

— Аренда зала вместимостью до 50 чел.

— Вкусный банкет

— Посещение банного комплекса

— Пользование инфраструктурой мини пансионата: детский-комплекс, зоны для отдыха и паркинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

— Услуги фотографа (по договоренности)

— Организация трансфера

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО?

Позвоните нам: +7 (978) 816-555-0

Напишите нам: probest@yandex.ru

Акция действительна до 30.05.17г.

Наш сайт: Вилла-дана.р

Республика Крым, г.Керчь пос. Героевское ул. Галины Петрова 23б,

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