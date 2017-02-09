Отдых на берегу моря, Проведение дней рождений, свадеб, банкетов! Все включено. Акция действительна до 30 мая 2017г.
ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВА?
Доверьте свои заботы мини пансионату Вилла «Дана»!
С 1 АПРЕЛЯ
Организуйте свой банкет на сумму 2500 руб. на персону — получите возможность размещения в номерах в подарок для всех участников!
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
— Аренда зала вместимостью до 50 чел.
— Вкусный банкет
— Посещение банного комплекса
— Пользование инфраструктурой мини пансионата: детский-комплекс, зоны для отдыха и паркинг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
— Услуги фотографа (по договоренности)
— Организация трансфера
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО?
Позвоните нам: +7 (978) 816-555-0
Напишите нам: probest@yandex.ru
Акция действительна до 30.05.17г.
Наш сайт: Вилла-дана.р
Республика Крым, г.Керчь пос. Героевское ул. Галины Петрова 23б,