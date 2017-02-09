Вилла «ДАНА»

Отдых на берегу моря, Проведение дней рождений, свадеб, банкетов! Все включено. Акция действительна до 30 мая 2017г.

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВА?

Доверьте свои заботы мини пансионату Вилла «Дана»!

С 1 АПРЕЛЯ
Организуйте свой банкет на сумму 2500 руб. на персону — получите возможность размещения в номерах в подарок для всех участников!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

— Аренда зала вместимостью до 50 чел.
— Вкусный банкет
— Посещение банного комплекса
— Пользование инфраструктурой мини пансионата: детский-комплекс, зоны для отдыха и паркинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

— Услуги фотографа (по договоренности)
— Организация трансфера

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО?

Позвоните нам: +7 (978) 816-555-0
Напишите нам: probest@yandex.ru
Акция действительна до 30.05.17г.

Наш сайт: Вилла-дана.р
Республика Крым, г.Керчь пос. Героевское ул. Галины Петрова 23б,

1 of 8
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»
Вилла «ДАНА»

 

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА