Вилочный погрузчик – незаменимый помощник на складе и не только

Погрузчик – это специальное оборудование, которое используется для погрузки и транспортировки грузов. Благодаря современным технологическим разработкам сегодня на рынке разнообразной техники представлен большой ассортимент данных устройств.

Мачтовый погрузчик вилочного типа – это одна из разновидностей конструкций, которая способна самостоятельно при помощи мачтового механизма транспортировать разнообразные товары на относительно большое расстояние.

Основные характеристики и области применения вилочных погрузчиков

Из-за того, что данный вариант техники обладает относительно маленьким весом и способен быть использованным в труднодоступных местах, она очень хорошо зарекомендовала себя практически во всех областях жизнедеятельности человека.

Функциональные вилочные складские погрузчики в своем большинстве широко используются при проведении строительных работ, в области сельского хозяйства, а также для правильного дополнения производственных процессов. Следовательно, это универсальное оборудование, которое может стать незаменимым помощником.

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Чтобы правильно определиться с выбором этой продукции, стоит изначально обратить внимание на основные характеристики устройств.

Показатель грузоподъемности является ключевым, так как, чтобы правильно подобрать модель для выполнения того или иного объема работ, стоит четко определить ту нагрузку, которая будет необходима. Обычно в универсальных складских условиях используются машины грузоподъемностью не более четырех тонн.

Сегодня производители специальной погрузочной техники предлагают следующие разновидности агрегатов, согласно тоннажу:

низкий класс – от одной до четырех тонн;

средний класс – от четырех до десяти тонн;

тяжелый класс – более десяти тонн.

Современный вилочный погрузчик цена которого отличается относительной доступностью, сможет стать незаменимым оборудованием во всех сферах деятельности. Однако при выборе подобного устройства также стоит обратить внимание на разновидности двигателей. Сегодня производители выпускают данную технику как с электродвигателями, так и с дизельными аналогами.

Чтобы она была полностью укомплектована и могла выполнять все поставленные задачи, можно также приобрести разнообразное дополнительное оснащение в виде специальных крюков, балок, поддонов, бочек, штырей и прочего.



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