Вишнёвый грузовик в Керчи «поцеловался» с тротуаром

Жители Керчи сегодня наблюдали неожиданное транспортное происшествие: ехавший по тротуару грузовик между остановками «Луч» и «Промбаза», провалился передними колёсами под землю.

Как отмечают местные жители, в месте, где грузовик ушёл под землю расположена теплотрасса (прокладкой трубопровода в том районе «Крымтеплокоммунэнерго» занимались не один месяц – отсюда такие выводы керчан – прим.ред.). В диспетчерской предприятия на вопрос, вызывались ли на место происшествия рабочие, ответили отрицательно. Следовательно, тяжёлая машина теплотрассу не повредила.

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Каким образом грузовик оказался на пешеходной дорожке – неизвестно. Горожане предполагают, что это могли быть коммунальные службы, собирающие сухую листву.

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