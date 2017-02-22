Визит Сергея Аксёнова в Керчь (видео)

В Керчи состоялось торжественное открытие мемориальной таблички на закладном камне, приуроченное к началу строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту. Этот объект является началом трассы федерального значения «Таврида».

В ходе мероприятия, кроме открытия мемориальной таблички на закладном камне, Глава Крыма также пообщался с журналистами.

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Сергей Аксёнов рассказал о деталях строительства и подчеркнул, что уверен в выбранном подрядчике.

В конце общения, Глава Крыма с улыбкой заверил, что не забывает о Керчи. Ведь наш город, по его словам, стал воротами в Крым и является самым старым городом России.

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Напомним, автомобильные подходы к Керченскому мосту являются, по сути, началом федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь.

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