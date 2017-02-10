Российские красавицы активно готовятся к полуфиналу конкурса красоты «Битва красавиц Керчь-Россия 2017».

Девять девушек с разных городов Крыма и России приехали в Керчь, чтобы в полуфинале сразиться за титул самой красивой в рамках конкурса «Битва красавиц Керчь-Россия 2017».

На видео вы можете познакомиться с участницами поближе. У каждой из них свои интересы, цели и пристрастия. Все они такие разные, но объединяет одно — желание победить.

Читайте: Участницы «Битвы красавиц» с подарками посетили детский дом

Напомним, модельное агентство «Королевский день» при спонсорской поддержке проводит конкурс красоты «Битва красавиц Керчь-Россия». Основной задачей мероприятие является привлечение внимания к спорту, а красота девушек — привлекательная реклама здоровой жизни. С девушками к полуфиналу готовятся и организаторы мероприятия, руководители модельного агентства «Королевский день» Ксения Карпова и Анастасия Божкова.

Полуфинал пройдет 10 февраля в клубе «Lime» в 23:00.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

