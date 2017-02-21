В«Камелоте» 23 февраля пройдет «StandUPЖора»

Участники проекта «StandUPЖора» снова порадуют керченских зрителей качественным юмором и позитивными эмоциями. 23 февраля в диско-холле «Камелот» пройдёт очередное выступление стендаперов и участников рубрики «открытый микрофон».

В рамках Stand UP & Comedy Show «ЖОРА» выступят керченские и приехавшие в гости стендаперы. Из приезжих гостей в Керчи выступят Данил Блинов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ и Леонид Кулаков — участник «Comedy БАТТЛа» в составе дуэта «По Братски». В рамках шоу ребята будут веселить тонкими шутками жителей и гостей города.

Читайте: Афиша Disco Hall «Камелот» на февраль

Напомним, 23 февраля в уютном зале диско-холла «Камелот» пройдёт очередное шоу «StandUPЖора». Билеты можно приобрести по телефону +7 978 858 95 08. Приходите на «StandUPЖора», посмейтесь от души и зарядитесь положительными эмоциями!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





