Владимир Константинов в Керчи рассказал, когда Крым перестанет быть дотационным

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ провёл целый день в Керчи с рабочим визитом. За день он успел посетить больницу, школу, детский сад, завод и керченскую паромную переправу. Рабочая поездка в Керчь завершилась большой встречей с активом политической партии «Единая Россия».

Выступая перед однопартийцами Председатель Госсовета РК рассказал о эффективности развития региона, о насущных проблемах, с которыми приходится сталкиваться, и о ближайших перспективах.

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«Мы по прежнему дотационной регион, но уровень дотации сокращается быстрыми темпами. Если мы сохраним данный темп развития региональной экономики, то максимум через пять лет мы уйдём от этого определения — дотационный регион», — убеждён чиновник.

Также Владимир КОНСТАНТИНОВ отметил, что впервые за 3,5 года республике удалось получить наибольшие поступления в бюджет, увеличив в разы собственные доходы.

Говоря про Керчь, Председатель Госсовета РК рассказал, что практически вырос с этом городе как руководитель и всегда рад сюда возвращаться.

В ходе партийного собрания также прошло торжественное вручение партийных билетов новым членам политической силы и награждение нагрудными знаками отличиями наиболее выдающихся деятелей.

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