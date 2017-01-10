Глава администрации Керчи обратился к керчанам с просьбой об разумном расходовании электроэнергии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Чиновник отметил, то, что с материковой части России подается достаточный объем электроэнергии, чтобы обеспечить население полуострова электричеством в их домах даже с учетом непогоды. Однако все равно существует необходимость рационально использовать электроэнергию.

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«Огромная просьба ко всем керчанам экономно расходовать электроэнергию, рационально пользоваться электроприборами. Спасибо за понимание!», — пишет Подлипенцев.

Отметим, что во время непогоды учащается количество аварийных ситуаций на линиях электропередач, в результате чего без света могут остаться целые районы.

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