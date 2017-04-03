Владимир Путин планирует проехать по Керченскому мосту за рулем

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить Керченский мост, после его введения в эксплуатацию. Об этом он сообщил на четвертом медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

Аналогичный вопрос задал лидеру страны известный общественный деятель, режиссёр и политик Станислав Говорухин: «Планируете ли Вы проехать по мосту в Крым за рулем автомобиля?».

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На этот вопрос Владимир Владимирович ответил утвердительно.

Напомним, что Керченским мост строят с опережением графика. По первоначальному плану автомобильную часть моста должны ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года.



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