Владимир Толстиков: «Нет золотого коня — есть золотой город»

Каждое лето на вершине горы Митридат среди праздно-бродящих туристов можно встретить тех, для кого гора — место работы. С 1945 года Боспорская археологическая экспедиция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина воссоздаёт портрет древнего городища Пантикапея. С 1977 года бессменный руководитель экспедиции — Владимир Петрович Толстиков. Кажется, он знает о старинном городе всё.

Каждый сезон работы археологов здесь — новая глава в этой многолетней истории. За последние три года экспедиции Владимира Петровича удалось найти полутораметровый древнейший слой. Находки, обнаруженные там — в основном керамика последней четверти 7-го — середины 6-го вв. до н.э. Анализ найденных предметов, позволяет выявить дату основания Пантикапея — последние 15 лет 7-го века до н.э. Керчане могут совершенно точно утверждать, что живут в самом древнем городе России.

Рядом с раскопками стоит табличка с надписью «Объект культурного наследия.Охраняется государством». По сути же места раскопок не охраняются никем. Археологи сетуют на бескультурье интересующихся. «Из ста человек, только двое подойдут, поздороваются и вежливо спросят, чем вы тут занимаетесь, что ищете? Культура отсутствует на всех уровнях. Мы манкурты — люди без памяти» — вздыхает Владимир Толстиков. Но глядя на энергию и энтузиазм этого человека веришь, что людскую историческую память можно восстановить.

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Обычный день работы археолога начинается с пяти утра и до 14 часов ведутся раскопки. После этого землекопов сменяют научные, музейные работники. Археологам также помогают местные жители, которые понимают значимость этого памятника для истории. Однако, Владимир Петрович не советует часто посещать горожанам музей под открытым небом, поскольку на местах раскопок отсутствуют пешеходные маршруты. А разве можно остановить мечтателей, охваченных легендой о Золотом коне?

Владимир Петрович в этом вопросе твёрд: «Никаких коней быть не может. Греки блестяще владели искусством бронзовой скульптуры и в жизни не делали никаких золотых коней. Вот оно золото, вот — указывает археолог на древние каменные стены. Нет золотого коня — есть золотой город».

Владимир Петрович смущённо говорит, что каждый исследователь привыкает к своему памятнику, поэтому столько лет уже не может оторваться от Керчи. «Пантикапей каждый сезон приносит фантастические открытия, трудно предположить, что ожидает археологов в следующем сезоне.

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