Власти Керчи обсудили проблемы с водой

Сегодня состоялась встреча главы администрации города Сергея Бороздина с руководством ГУП РК «Вода Крыма». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В Керчь прибыли первый заместитель генерального директора предприятия, на данный момент исполняющий обязанности гендиректора Валентина Крашкина, заместитель генерального директора по строительству и техническим вопросам Денис Водопьянов, заместитель гендиректора по эксплуатации Игорь Данилович. Присутствовали на встрече заместитель главы администрации города Евгений Адаменко, начальник УЖКХ Вячеслав Карпов, директор керченского водоканала Анзор Борлаков, начальник территориального отдела г. Керчи Межрайонного управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю Анна Облиенкова.

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Участники совещания обсудили ряд важных, наболевших для керчан вопросов, связанных с водоснабжением города. Изношенность сетей колоссальная. В этом причина частых порывов, которые происходят в разных районах Керчи. По словам Игоря Даниловича, ведется плановая работа и принимаются технические меры для налаживания ситуации на самых проблемных участках. На совещании заострили внимание и на то, что предприятие не оповещает своевременно керчан о проведении ремонтных работ и отключении потребителей от водоснабжения. Информация должна размещаться не только на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», но и на официальном сайте администрации города и в городских СМИ. Также керченскому филиалу поручено наладить взаимодействие с администрацией по работе с обращениями граждан, которые в большом количестве поступают в муниципалитет.

Не остался без внимания проблемный объект — водопровод по улице Айвазовского. Достигнута договоренность совместными усилиями найти оптимальный вариант решения этого вопроса.

Также руководством ГУП РК «Вода Крыма» было обещано в ближайшее время приступить к работам по асфальтировке мест разрытий, сделанных во время устранения аварий на водоводе.

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Присутствующие обговорили ближайшие планы предприятия по обеспечению централизованным водоснабжением отдаленных районов города. Планируется замена 4 км водовода Свердлова – Кирова, реконструкция насосной станции «Аджимушкай». Разработаны проекты обеспечения централизованным водоснабжением Аджимушкая, Маяка, Глейки и Жуковки. С 2018 года начнется финансирование этих работ. Также 12 водоводов попали в программу реконструкции разводящих сетей.

В ходе совещания не только был налажен конструктивный диалог между руководством города и руководством предприятия «Вода Крыма», но и намечены пути дальнейшего взаимодействия в решении многих вопросов.

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