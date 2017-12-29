Власти Керчи поставили «тройку с минусом» управляющим компаниям города

Глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН считает неудовлетворительной работу управляющих компаний города. 70% жалоб от жителей города в уходящем году касались работы муниципальных управляющих компаний и Водоканала.

«Несколько сотрудников уволены, сейчас создана рабочая группа по проверке работы коммунальных предприятий, которая в начале 2018 года вынесет свои заключения по этому поводу» – рассказал Сергей БОРОЗДИН.

Говоря о работе Водоканала, глава Администрации отметил, что предприятие всё-таки вырывается вперёд и старается работать лучше, но вопросы к ним всё равно есть. Осенью шли разговоры о том, что за плохую работу предприятие будут штрафовать. Сергей Вадимович рассказал об этом нововведении: «После 8 штрафов по 30 тысяч приехала бригада, правда то, что они приехали нас не устроило – две лопаты и один прицеп – это не тот уровень, который мы ожидаем в нашем городе. Поэтому я думаю, что в 2018 году мы поступим по-другому. Мы уже их предупредили , что будем рассматривать другой вариант – мы будем асфальтировать сами и осметчивать и выставлять стоимость».

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Водоканал заверил городских властей, что они наведут порядок в асфальтировке и восстановлении бордюров.

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