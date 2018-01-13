Власти Керчи предложили свой вариант вокзала Керчь-Южная

Сегодня в керченской Администрации прошла рабочая встреча руководства города с представителями ФГУП «Крымская железная дорога». Журналисты КерчьИНФО узнали, о чём шла речь на встрече.

Как рассказал заместитель главы Администрации Роман КИРИЧЕНКО, в первую очередь обсуждали строительство зданий и сооружений на станции Керчь-Южная Новый парк. Администрация города внесла свои предложение в проектировку здания вокзала:

«Нас не устраивает внешний вид вокзала, это прошлый век» – отметил Роман КИРИЧЕНКО.

Представители КЖД будут рассматривать новые варианты, после чего начнётся проектировка.

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Касательно технических средств обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, в Администрации подчеркнули, что эти функции полностью возложены на «Крымскую железную дорогу» и города не касаются.

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН

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