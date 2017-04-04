Власти Керчи возложили цветы к Звезде города-героя Ленинграда

Представители городского совета и администрации Керчи почтили память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге. Об этом председатель горсовета сообщила на своей странице в соцсети.

Трагедия, которая случилось вчера в Санкт-Петербурге, мало кого оставила равнодушным. Керчане тоже присоединились ко всероссийскому Дню скорби и трауру. Некоторые керчане не поленились возложить цветы к звезде города-героя, которую в Керчи можно найти на горе Митридат и у Пантеона Славы.

Так, сегодня утром представители городского совета и администрации города возложили цветы к Звезде города-героя Ленинграда у Пантеона Славы.

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«Сегодня утром с аппаратом городского совета возложила цветы к Звезде города-героя Ленинграда у Пантеона Славы в память о погибших в ужасной трагедии, которая произошла вчера на синей ветке Санкт-Петербургского метро. Сложно представить себе боль близких. Скорбим», — отмечает председатель горсовета.

Важно отметить, что цветы и свечи начали появляться в Керчи у звёзд города-героя уже с вечера 3 апреля.



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