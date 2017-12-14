Власти Керчи выберут самые «новогодние» магазины, рестораны и госучреждения

Власти Керчи выберут самые «новогодние» магазины, рестораны и госучреждения
Декабрь 14 13:24 2017

Керченская Администрация объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, магазинов и заведений общественного питания, расположенных на территории города.

Главные цели конкурса  – создать праздничный облик города и повысить культуру предоставления услуг и обслуживания населения. Участники конкурса  должны своевременно спланировать, организовать и выполнить работы по декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению фасадов зданий и сооружений, а также прилегающей к ним территории.

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Конкурс проводится по нескольким номинациям –  специальная комиссия определит лучшие новогодние оформления магазинов, кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания, нестационарных объектов торговли  муниципальных предприятий и учреждений. Итоги подведут 23 декабря на площади Ленина. Заявки на участие принимаются на электронную почту orgsmi.kerch@mail.ru

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