Власти Керчи выберут самые «новогодние» магазины, рестораны и госучреждения

Керченская Администрация объявляет конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, магазинов и заведений общественного питания, расположенных на территории города.

Главные цели конкурса – создать праздничный облик города и повысить культуру предоставления услуг и обслуживания населения. Участники конкурса должны своевременно спланировать, организовать и выполнить работы по декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению фасадов зданий и сооружений, а также прилегающей к ним территории.

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Конкурс проводится по нескольким номинациям – специальная комиссия определит лучшие новогодние оформления магазинов, кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания, нестационарных объектов торговли муниципальных предприятий и учреждений. Итоги подведут 23 декабря на площади Ленина. Заявки на участие принимаются на электронную почту orgsmi.kerch@mail.ru

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