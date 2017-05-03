Власти Керчи защищают футбольную честь города в Москве

В столице России проходит футбольный турнир «Кубок городов-героев». Керчь на столь ответственном матче представляет команда из руководства города.

Сегодня, 3 мая, в спорткомплексе «Лужники» начался футбольный турнир «Кубок городов-героев».

Керчь представлена в этом турнире достойной командой: заместитель председателя администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, директор стадиона им. 50-летия Октября Олег Жмака, начальник отдела по вопросам физической культуры, молодежи и спорта Виталий Кальченко, Начальник службы пожаротушения, подполковник Сергей Навродский.

Читайте: Репетиция парада в Керчи: как будет ходить общественный транспорт

Поддержать наших футболистов в столицу отправились председатель Керченского городского совета Лариса Щербула с главой администрации города Сергеем Бороздиным.

«Керчане заряжены на серьёзную игру и всеми силами будут стремиться к победе», — отмечают в пресс-службе керченского горсовета.

Отметим, турнир ежегодно проходит на протяжении вот уже нескольких лет. Первоначально «Кубок городов-героев» был учреждён Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и впервые был приурочен к 70-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

