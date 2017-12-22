Бесплатное высшее образование для инвалидов в Крыму станет доступнее

В следующем году в Крыму будут обсуждать возможности получения бесплатного высшего образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

«На 2018 год мы обсуждаем ряд программ, в том числе как помочь людям с ограничениями по здоровью получить бесплатное высшее образование. Потому что количество квот, которые есть сейчас, они не удовлетворяют в полном объёме спрос на высшее образование для таких людей. Мы должны создавать возможности для таких людей, чтобы они даже дома могли зарабатывать деньги» – рассказал глава республики.

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Сергей АКСЁНОВ также напомнил, что сейчас в Крыму работает более 200 школ и более 70 детских садов включены в программу инклюзивного образования (когда дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются с обычными детьми – прим. ред.). Эти образовательные учреждения оборудованы всеми элементами доступности, от технических возможностей до квалифицированных специалистов.

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