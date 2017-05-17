Власти Крыма пытаются решить проблемы с парковками около пляжей

Недавно сайт KerchINFO.com поднимали тему парковок в 500-метровой зоне. И о том, что организовать специальные места для авто возле пляжей до сих пор не могут, из-за чего туристы вынуждены платить штрафы.

Власти Крыма пообещали решить эту проблему, открыв на территории Крыма 13 площадок для автокемпинга. Отмечается, что они будут оборудованы всем необходимым.

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Как заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ, задачей министерства является создать все условия отдыха для туристов, отдыхающих «дикарем». Десять предложений по реализации таких проектов уже поступило.

Напомним, штрафы за парковку автомобиля в 500-метровой зоне составляют от 3,5 до 4-х тысяч рублей. Но хватит ли 13 автокемпингов для всей территории Крыма – до сих пор остается загадкой, поскольку мест в Крыму, облюбованных «дикими» туристами, гораздо больше.

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