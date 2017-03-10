Вместо футбольного поля стадион получил грамоту

Сегодня в ходе рабочего визита Министра спорта Елизавета Кожичева провела совещание с тренерами Керчи, представителями спортивной сферы города и руководством города. В ходе общения каждый смог озвучить проблемы своей организации или федерации.

Журналистам сайта KerchINFO.com стало известно, что у стадиона им. 50-летия Октября возникли бюрократические сложности с получением искусственного поля. Важно отметить, что руководство стадиона пытается «выбить» газон уже в течении двух лет.

«Два года жизни ушло на согласование во всех инстанциях поля. Мы получим его или как?», — эмоционально поинтересовался директор стадиона Олег Жмака в ходе совещания.

На данный момент на площадке, на которой должно располагаться поле, уже производились подготовительные работы в течении месяца. Был согласован проект, рассчитаны средства. Но в ходе рабочего визита министра спорта и представителей министерства оказалось, что поле будет другого размера, а деньги на его монтаж не могут быть перечислены, поскольку в Керчи, согласно нормативных документов, нет ни единого спортивного объекта, ведь стадион имени 50-летия Октября «Детский юношеский клуб физической подготовки» подотчётен Министерству образования.

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«Согласно ФЦП деньги выделяются только на спортивную школу. Мы не можем их прислать в ДЮКФП», — отмечает Кожичева.

Решать данную проблему представители министерства, стадиона и руководства города остались за закрытыми дверями.

В конце открытой части совещания директору стадиона Жмаке Олегу была вручена грамота за особые заслуги. Присутствующие шутя, отметили: «Это вам вместо поля». Все дружно посмеялись, однако, как говорится в стихотворения Михаила Лермонтова: «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно».



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