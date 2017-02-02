УМВД России по г. Керчи устанавливается местонахождение автомобиля ВАЗ 2101, красного цвета, г.н. К 571 ТО, 82 регион, который в ночь с 1 на 2 февраля 2017 года был похищен со двора дома № 32, ул. Заречная, г. Керчи.

Особые приметы – треснуто лобовое стекло, автомобиль не тонированный.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о месте нахождения автомобиля либо стал свидетелем происшествия обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42) или сообщить информацию по телефонам (36561) 7-81-52, +79787021124 или 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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