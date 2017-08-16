Внимание розыск! В Керчи ищут мужчину

Полицией Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшего 83-летнего местного жителя Панова Александра Петровича, который 11 августа 2017 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 167 см., среднего телосложения, волосы седые.

Был одет: черная рубашка, серая майка, темные брюки, черные зимние ботинки с мехом.

Читайте: В Крыму задержан диверсант-наркоман (видео)

Просьба ко всем, кто имеет информацию о нахождении без вести пропавшего сообщить в отдел уголовного розыска управления МВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, каб.42 или позвонить по телефонам: +79780048967; 7-81-19 — группа розыска; 2-50-63, 6-11-93, или 102 — дежурная часть УМВД России по г. Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

