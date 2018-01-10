Внимание розыск: в Керчи пропал человек

Полицией г. Керчи устанавливается местонахождение без вести пропавшего 31-летнего местного жителя Павла КАРЛАГИНА, который 29 декабря 2017 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 183 см., худощавого телосложения, лицо вытянутое, волосы темные, глаза темно–карие, нос прямой.

Особая примета – на левой руке татуировка в виде буквы «П».

«Был одет: шапка вязанная черного цвета, куртка болоньевая черного цвета, на задней части куртки имеется молния (обманка), темный свитер, штаны синего цвета, мокасины черного цвета с белой подошвой и вставками коричневого цвета», – сообщает пресс-служба УМВД.

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Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего обратиться в отдел уголовного розыска управления МВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина 8, кабинет №42 или сообщить информацию по телефонам: +79780013059, 6-11-93 или 102.



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