Внимание: керчан предупреждают о проблемах с водой

В связи с ремонтными работами на насосной станции водоснабжение в Керчи будет осуществляться с пониженным давлением. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Феодосийские высоковольтные электрические сети ГУП РК «Крымэнерго» проводят ремонтные работы по замене железобетонных стоек на ПС-35/10 кВ на 4-й Насосной станции Новониколаевского водохранилища.

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В связи с этим 9 августа водоснабжение на территории города будет подаваться с пониженным давлением до 16.00.

Просим керчан и гостей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и возможным неудобствам.

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