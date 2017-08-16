Внимание! В Керчи ищут владельцев имущества

Руководством Керчи продолжаются поиски владельцев имущества в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Сегодня на территории Керчи остается большое количество объектов недвижимого имущества, записи о собственниках которых отсутствуют, либо были утеряны.

Администрацией города Керчи проводится работа по выявлению собственников следующих объектов недвижимого имущества:

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— жилое помещение площадью 32,1 кв.м, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пошивальникова, д.31, кв.2, кадастровый номер 90:19:010112:2300;

— жилое помещение площадью 47,8 кв.м, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ученическая, д.11, кв. 9, кадастровый номер 90:19:010116:717;

— гаражи (3 ед.) и хозяйственная постройка, расположенные по адресу: г. Керчь, ул. Горбульского, 20;

— жилое помещение общей площадью 46,3 кв.м, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Ученическая, д.11, кв.15.

Всех собственников для предоставления документов, подтверждающих право собственности, а также лиц, имеющих информацию о собственниках данного объекта, просим обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 313 с 9-00 до 17-00 в будние дни или по телефону 2-30-94, 6-47-40, обед с 12-00 до 13-00.

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