Скоро! На всех экранах нашего города! Главное предновогоднее событие:) Предлагаем посмотреть яркие кадры генеральной репетиции и запастись положительным настроением. Только в этом году на площади соберутся сказочные персонажи разных поколений, а в финале зрителей ждет праздничный фейерверк.

Редакция сайта KerchINFO.com готова раскрыть некоторые секреты основного праздничного действия, которое состоится завтра, 24 декабря, в 18 часов. Одевайтесь теплее и приходите на центральную площадь Керчи, чтобы окунуться в новогоднее чудо.

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Сказочный спектакль – продолжение прошлогоднего представления. Как и в прошлом году, в центре событий — знаменитые Маша и Медведь. В сюжетную линию также вошла Баба Яга, Кощей Бессмертный, Волки, Зайцы и, естественно, символ Нового 2017 года, золотой Петушок. Главный дед Мороз – бессменный Леонид Панин, а Снегурочка – талантливая Екатерина Санкина. А вот подробности театрализованного представления вы сможете узнать завтра, когда придете на площадь Ленина.

Добавим, что в подготовке концерта в этом году принимали участие не только работники управления культуры города, но и профессиональные актеры. Основной сценарий праздника принадлежит композитору, поэту и достаточно известному актеру в Керчи Леониду Панину и начальнику «культуры» Эльмире Куртмеметовой. Однако на этом список тружеников далеко не заканчивается. В этом году активное участие в разработке театрализованного представления принимает новый специалист, приехавший в Керчь из центра России. Профессиональный актер Евгений Олейников успел положительно себя зарекомендовать в работе дворца культуры «Корабел». Отметим, что фонограмму для девяти персонажей записали три человека (Панин, Олейников, Санкина), но голоса их при воздействии волшебства превратились в сказочные. Конечно же, не обошлось и без керченских коллективов – перед зрителями выступят «Улыбка», «Экстрим», «Триумф» и «Фантазия».

После счастливого финала и зажжения огней на главной ёлке Керчи зрители смогут полюбоваться праздничным фейерверком.

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