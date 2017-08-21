Вниманию керченских землепользователей

Администрация города уведомляет керченских землепользователей о необходимости перезаключения договоров аренды. Переоформление документов необходимо завершить до 1 января 2018 года.

В соответствии с законодательством Республики Крым в договора аренды, заключенные ранее 2014 года, необходимо внести изменения. Эту процедуру необходимо произвести в целях соответствия договоров законодательству Российской Федерации.

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В случае несоблюдения необходимых требований, на лиц, нарушающих республиканское законодательство, может быть наложен административный штраф. На данный момент такой законопроект рассматривается в профильных комитетах Государственного Совета Республики Крым.

Во избежание в дальнейшем привлечения к административной ответственности, администрация города Керчи уведомляет о необходимости в кратчайшие сроки перезаключить действующие договоры аренды.

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