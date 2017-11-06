Во дворе дома №35 по Вокзальному шоссе появятся тротуары

Во дворе по Вокзальному шоссе 35 продолжается благоустройство. Этот двор приводят в порядок в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Здесь уже началась установка бордюрного камня. На площадках перед подъездами укладывают двухцветную плитку. Также плиткой уже начали укладывать тротуары, что большая радость для жильцов (раньше здесь ходили только по общей дворовой дороге – прим.ред.). Небольшие кучи песка и щебня свидетельствуют о том, что территорию двора будут разравнивать, а затем – асфальтировать. В целом, судя по качеству материалов, двор будет комфортным для жильцов.

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Напомним, что в программу «Формирование современной городской среды» входит благоустройство шести дворовых территорий Керчи. Дворы по улицам Генерала Петрова, 76, Всесоюзной 1, Островского 110, шоссе Героев Сталинграда 56 и Карла Маркса 1.

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