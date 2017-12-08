Во сколько крымчанам обойдётся «новогодний стол» в 2018 году?

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола обойдётся крымчанам в 6804 рубля. В ценовом рейтинге регионов страны полуостров занимает 10-ое место из 85-ти. Статистика опубликована на официальном сайте Росстата.

По данным ведомства, за продукты для салата «Оливье» (из расчета на четырех человек) крымчане в этом году заплатят 359 рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Салат «Селёдка под шубой» (из расчета на четырех человек) по сравнению с прошлым годом подешевел на 8 рублей — в этом году его цена для крымчан составит 173 рубля. Средняя стоимость продуктов для самых новогодних салатов по России составляет 153 рубля.

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При составлении рейтинга, статисты учитывали стоимость таких продуктов, как куры, мясокопчености, деликатесные рыбы, рыбные консервы, сыр, масло, свежие огурцы и помидоры, лимоны, апельсины, минеральная вода, фруктовые соки, торты, шоколадные конфеты, хлеб, овощи, фрукты, колбаса, картофель, чай, икра лососевых рыб, водка, отечественные коньяк и шампанское.

В числе самых «дорогих» регионов – Чукотский, Ненецкий автономные округи и , Камчатский край.

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