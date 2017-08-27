Во время транспортировки арок работа по строительству моста не прекращается

Процесс строительства Керченского моста не прекращается ни на минуту, на данном этапе строительные работы достигли важнейшего рубежа — транспортировки и установки арок. О подготовительных работах журналистам рассказал начальник ФКУ Упрдор Тамань Роман НОВИКОВ.

Сегодня, 27 августа, строительство транспортного перехода через керченский пролив достигло важнейшего этапа – установки арок. Все внимание журналистов, фотографов и всех россиян занимает процедура транспортировки арок к фарватеру.

В связи с таким ключевым моментом в строительстве Керченского моста начальник ФКУ Упрдор Тамань Роман НОВИКОВ ответил на вопросы журналистов, сообщив всем присутствующим о подготовительных работах.

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«Для того чтобы плавсистема доставила арочные пролетные строения предварительно было необходимо сделать дноуглубительные работы на 6 м. Это было сделано для того чтобы обеспечить необходимую осадку плавсистемы», — рассказал Роман НОВИКОВ.

По словам начальника ФКУ Упрдор Тамань, углублению дна пролива предшествовала процедура согласования работ с рядом инстанций, среди которых была и гидрографическая служба.

Также Роман НОВИКОВ рассказал журналистам о том, что строительство моста идет по плану на всех участках строительства по всем технологическим видам работ.

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