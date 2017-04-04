Водитель сбил пьяного пешехода

Вечер понедельника в Керчи не прошёл без ДТП. Водитель сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля DAЕWOO SENS 1984 года рождения совершил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте.

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«03 апреля 2017 года в 21:40 водитель автомобиля DAЕWOO SENS 1984 г.р., двигаясь по ул.Генерала Петрова, в г. Керчи, от ул. Горького в направлении ул. Генерала Кулакова, около д. № 18 совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства», — идёт речь в сообщении.

Отметим, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия он получил следующие травмы: сочетанная травма, полифокальный перелом верхней трети левой голени со смещением, закрытый абдукционный перелом хирургической шейки левой плечевой кости, ушиб мягких тканей головы и лица, ссадины правой щеки, ушиб грудной клетки, ссадины правого плеча и локтевого сустава.



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