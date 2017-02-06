Воскресное утро в Керчи ознаменовалось аварией на одном из перекрёстков города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель, совершив маневр, наехал на пешехода, который переходил дорогу в установленном месте по сигналу светофора.

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«Водитель автомобиля ВАЗ-2106 1968 г.р., двигаясь по ул. Шлагбаумская-Еременко-В. Шоссе на регулируемом перекрестке, на разрешающий сигнал светофора двигаясь со стороны ул. Глухова по ул. Шлагбаумской в направлении ул. Еременко, возле д.49/2 при выполнении маневра поворот налево, допустил наезд на пешехода 1960 г.р., переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, на разрешающий сигнал светофора», — идёт речь в сообщении.

Также сообщается, что пострадавший пешеход, получил ЗЧМТ, СГМ, гематому, ссадину левой щеки, ушиб мягких тканей левой стопы.

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