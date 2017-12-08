Водителей маршруток в Керчи могут штрафовать за оскорбления пассажиров

Вчера Керчь с рабочим визитом инспектировала комиссия из крымского Министерства транспорта. Керченские городские перевозчики вместе с крымскими чиновниками и представителями местного транспортного управления обсудили важные проблемы этой области.

Руководство города поручило провести инструктаж с каждым водителем о необходимости производить посадку и высадку пассажиров на всех остановочных пунктах.

Также перевозчики обещали довести до водителей информацию, о том, что оскорбительное отношение к пассажирам приравнивается к административному нарушению (керчане неоднократно жалуются на некорректное поведение некоторых водителей).

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Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, перевозчиков также обязали неукоснительно соблюдать гарфики движения городского транспорта, и особенно, в вечернее время.

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