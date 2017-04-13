Водители против льготников: хамство в общественном транспорте

О хамстве водителей маршрутных такси и автобусов Керчи уже слагаются легенды. Зачастую, льготные категории населения, которые имеют право на бесплатный проезд, попадают в ситуации, мягко скажем неприятные. Все зависит, по всей видимости, или от настроения водителя, или от заработанных им средств за день.

И речь сейчас не идет о пенсионерах, которым по возрасту положен бесплатный проезд, речь идет о людях с ограниченными возможностями. О людях, у которых «на лице» зачастую не написано, что у них какие—то проблемы.

В редакцию КерчьИНФО поступило письмо, ярко характеризующее отношение водителей к инвалидам. В нем молодая керчанка, инвалид детства по зрению, при предъявлении в автобусе «НЕФАЗ», по маршруту No5, своего удостоверения, получила «не хилую» порцию хамства. Далее с ее слов.

«Мне 28 лет, я являюсь инвалидом 3 группы с детства по зрению — бессрочно.

10 апреля 2017 года, в 18.05 на остановке «по требованию» которая находится возле Пенсионного фонда г. Керчи, я зашла в автобус, двигающийся по маршруту No 5, с государственным номером Е 413 АМ 82, предъявила при входе удостоверение о праве на меры социальной поддержки от 01.03.2017 серия: И No 431000538, выданное Департаментом труда и социальной защиты населения города Керчи Республики Крым, на что водитель потребовал оплату проезда, я ему повторно показала удостоверение, на что он ответил «не рановато ли для пенсии».

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Дошло до того, что я сунула удостоверение ему в руки и сказала:«Берите, читайте, кем выдано, и не рановато ли для пенсии!». Он изучил мои документы и возвращая его обратно сказал: «Что—то не видно, что ты инвалид», я промолчала, но женщина стоявшая следом за мной заступилась и ответила ему: «Это же хорошо, что визуально не видно», на что он ей ответил: «Значит дорого купила инвалидность».Он меня морально оскорбил и унизил этими высказываниями, почему являясь инвалидом я должна ему это доказывать?»

В таких ситуациях понять водителей довольно сложно. В маршрутных такси доход водителей зависит от количества перевезенных пассажиров, платящих за проезд, но разве у водителей «Нефазов» дела обстоят также? И сколько еще керчанам терпеть хамство со стороны перевозчиков?

Ранее сайт KerchINFO.com уже писал о том, что автобусных водителей-хамов начали увольнять с работы, и о том, что не все керченские маршрутки одинаково ужасны!



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